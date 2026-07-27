Gaziantep'te Yol Kenarında At Kafatası Bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te Yol Kenarında At Kafatası Bulundu

Gaziantep\'te Yol Kenarında At Kafatası Bulundu
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Gaziantep'te yol kenarında at kafatası ve kemikleri bulundu, vatandaşlar çevre sağlığından endişeli.

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yol kenarına bırakılan çok sayıda at kafatası ve kemiği, gören vatandaşları hayrete düşürdü.

Gaziantep'in Bilek köyü mevkiinde işe gitmek üzere aracıyla seyir halinde olan Abdullah Öztürk, yol kenarında başıboş köpeklerin bir şeyleri parçaladığını fark edince aracını durdurarak kontrol etmek istedi. Bölgeye giden Öztürk, çok sayıda at kafatası ve kemiğiyle karşılaştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Öztürk, durumu yetkili birimlere ihbar etti. Ancak yetkililerden dönüş alamayan Öztürk, yaşanan olayın hem çevre hem de halk sağlığı açısından endişe verici olduğunu ve gastronomi kenti Gaziantep'e bu görüntülerin yakışmadığını ifade ederek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

"At ve katıra ait kafatası ile kemikler olduğunu gördüm"

Sabah işe giderken gördüğü manzara karşısında hayrete düştüğünü söyleyen Abdullah Öztürk, "Sabah saatlerinde aracımla çarşıya giderken yol kenarında hayvanlara ait olduğunu düşündüğüm kemik parçalarını fark ettim. Aracımı durdurup kontrol ettiğimde ilk başta bunların büyükbaş hayvana ait olduğunu sandım. Ancak daha sonra at ve katıra ait kafatası ile kemikler olduğunu gördüm. Fotoğraf ve videolarını çektikten sonra ilgili kurumlara haber verdim. Ancak maalesef kimse gelmedi ve konuyla ilgilenmedi. Bunlar tek tırnaklı hayvanlara ait. Bu hayvanların eti insan tüketimine uygun değildir. Dini açıdan da sakıncalıdır. Ayrıca çevre sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu kemikler burada kaldıkça kötü koku oluşacak ve çevreye zarar verecek. Bu konuyla birilerinin ilgilenmesi gerekiyor" dedi.

"Bu etlerin araştırılmasını istiyorum"

Olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirten Öztürk, "Bu etler nereye götürüldü, nerede satıldı, kimlere verildi, bunların araştırılmasını istiyorum. Sabah buraya geldiğimde 7 adet kafatası vardı. Daha sonra başıboş köpekler poşetleri parçalayıp kafatası ve kemikleri alıp götürmüş. Herkes bu konuda aynı duyarlılığı göstermiyor. Gördükleri halde ilgili kurumlara haber vermeye üşeniyorlar. Bunu yapanlar insan değil. Yani bunu yapanlar önce elini vicdanına koysunlar. Bu tür haram etleri getirip millete servis yapmasınlar, yedirmesinler. İnsanlar ne yediğini bilmiyor. Yazık, günahtır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Gaziantep, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Yol Kenarında At Kafatası Bulundu - Son Dakika

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