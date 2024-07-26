Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Skunk ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Yolcu Otobüsünde Skunk ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde 1 kilogram 750 gram skunk maddesi ve 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

26.07.2024 15:34
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 1 kilogram 750 gram skunk maddesi ve 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde Huzur ve Güven Uygulaması yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.A. isimli yolcuya ait valizde 1 kilogram 750 gram skunk maddesi, 25 gram kubar esrar, 500 kilogram kaçak tütün, 13 bin adet boş makaron, bin 595 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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