Gaziantep\'te Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kişiye Otomobil Çarptı

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Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İpek yolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye Başpınar mevkiinden gelen 16 DM 749 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP