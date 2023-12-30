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Gaziantep'te halatı kopan yük asansöründe kalan 5 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te halatı kopan yük asansöründe kalan 5 çocuk babası hayatını kaybetti

Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan 5 çocuk babası Ahmed Türkmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep\'te halatı kopan yük asansöründe kalan 5 çocuk babası hayatını kaybetti
30.12.2023 - 11:33,
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Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan 5 çocuk babası, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 12 Aralık 2023 Salı günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi GATEM Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Ahmed Türkmen (45), yük indirdiği sırada halatı kopan yük asansörünün altında kaldı. Olay sonrası Türkmen ağır yaralandı. Ağır yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede 18 gündür yaşam savaşı veren Ahmed Türkmen, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te halatı kopan yük asansöründe kalan 5 çocuk babası hayatını kaybetti - Son Dakika


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