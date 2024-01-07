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Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı

Gaziantep'te geçtiğimiz gece meydana gelen olayda, bir şahıs yüzlerce aracın lastiğini kesici aletle patlattı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te yüzlerce aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı
07.01.2024 - 15:44,
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Gaziantep'te önceki gece yüzlerce aracın lastiğini kesici aletle patlatan ve olayı gerçekleştirme anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs yakalandı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, 5 Ocak 2024 günü saat 04.00 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe, Binevler, 23 Nisan ve Konak mahallerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, bir elinde poşet diğer elinde de bıçak olan bir şahıs, 4 mahallede park halinde bulunan 200 civarında aracın lastiğini tek tek bıçaklamış ve olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Yüzlerce aracın lastiğini bıçaklayan şahıs yakalandı

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki araçların lastiklerini kesici aletle patlatan şüphelinin Selim C. olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yüzlerce aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı - Son Dakika
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