Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
02.06.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Haber Videosu

Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı. Kestanlıoğlu ailesini darmadağın eden kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun durumlarının da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına dönmesi ise dikkat çekti.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Yeni bir esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:52:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.