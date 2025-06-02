Gaziantep\'teki 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Kaza, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Gülüstan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı. Kestanlıoğlu ailesini darmadağın eden kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu'nun durumlarının da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı şeritten hızla gelen otomobilin, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarpma anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına dönmesi ise dikkat çekti.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.