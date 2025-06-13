Gaziantep'teki Anız Yangını 10 Saatte Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'teki anız yangını 10 saat sonra kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde meydana gelen ve 10 saat süren anız yangınında bir çok ağaç ve anız yanarak kül oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi organize sanayi bölgesi ve T tipi cezaevi çevresinde meydana gelen anız yangını 10 saat süren müdahale ile söndürülebildi. Yaşanan felaketin boyutu done görüntüleri ile ortaya çıktı.

Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye İtfaiye ekipleri, Orman işletme Şefliği ekipleri, belediye ve güvenlik güçlerinin araç ve personel desteği ile çıkan yangın 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Toplamda 32 aracın görev aldığı yangında 500 dönüm anız, 60'a yakın zeytin 50'ye yakın çeşitli türden ağaç zarar gördü.

Alevlerin ve dumanların yola vurması sebebiyle hastane kavşağı ile Fevzipaşa kavşağı arasındaki yol güvenlik amaçlı bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı.

Yangının elektrik tellerinden çıktığı tahmin ediliyor. Yangın ile alakalı soruşturma başlattı.