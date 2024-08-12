Gaziantep'teki depremzede vatandaşları dolandıran şüpheliler yakalandı

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Gaziantep'teki depremzede vatandaşları, TOKİ ihalelerinden ev ve araba alımı vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli, İzmir'de gerçekleşen operasyonla yakalandı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'teki depremzede vatandaşları, TOKİ ihalelerinden ev ve araba alımı vaadiyle yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen 2 şüphelinin izini sürdü. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden K.T.'nin nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret gibi suçlardan toplam 6 yıl 1 ay hapis cezası, E.T.'nin ise yine nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Menemen'de gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR