Gaziantep'teki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi, ölenlerin 4'ü öğrenci

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Katliam gibi kazada ölü sayısı 9'a yükseldi

Ölenlerin 4'ü öğrenci

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankeri karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazadan bir acı haber daha gelerek ölü sayısı 9'a yükseldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana gelen kazada Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesine yönünde seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralanan 11 kişiden 2'si taburcu olurken, diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Valilik ölü sayısı 9'a yükseldi ölenlerden 4'ü öğrenci

Gaziantep valiliğinden yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde meydana gelen kazada ölü sayısının 9'a yükseldiğini ve ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu bildirildi. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin taburcu olduğu diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.