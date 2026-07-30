Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçe kırsalında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçe kırsalında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Sülüklü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, gece saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangından sonra yakın bölgede farklı bir yangın daha çıktı. Yangın sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına 30 araç ile müdahale edildi

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 adet helikopter, 1 adet dozer, 2 adet greyder, 15 adet arazöz ve su tankeri, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 1 adet arazöz, DSİ'ye ait 1 adet dozer, Büyükşehir Belediyesi Yol Dairesi Başkanlığı'na ait 1 adet paletli ekskavatör, Pazarcık Belediye Başkanlığı'na ait 1 adet arazöz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait 6 adet arazöz ve 1 adet dozer olmak üzere toplam 30 araç ile müdahale edildi.

Yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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