Kavşakta mendil satan baba bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kavşakta mendil satan baba bıçaklanarak öldürüldü

15.06.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te eşiyle kavşakta mendil satan Mustafa Kayhan, laf atma meselesi yüzünden tartıştığı iki zanlının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Zanlılar suç aletiyle yakalandı.

Gaziantep'te eşiyle kavşakta mendil satarken satarken laf atma meselesi nedeniyle tartıştığı 2 zanlının bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle beraber kavşakta mendil ve su satarak geçimini sağlayan Mustafa Kayhan (36), motosikletiyle ışıkta bekleyen Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslarla laf atma meselesi nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslar tarafından bacağından bıçaklanan bir kız çocuğu babası Mustafa Kayhan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kayhan, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı 2 şahıs, suç aletiyle birlikte yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlıları Ö.K. ve Y.M. isimli şahıslar, suç aleti bıçakla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Kayhan, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta mendil satan baba bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:45:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kavşakta mendil satan baba bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.