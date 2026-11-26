Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerinin bir araç ve adrese düzenlediği operasyonda 185 bin 400 adet sentetik hap ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü. 25 Kasım'da Gaziosmanpaşa ilçesinde 1 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve adreste yapılan aramada ise toplamda 185 bin 400 adet sentetik hap bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme, ithal etme, ihraç etme, satma, sevk etme, nakletme, depolama ve ticaret amacıyla bulundurma' suçları kapsamında adliyeye sevk edildi.