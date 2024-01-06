Gaziosmanpaşa'da dehşete düşüren görüntüler kamerada: Tartışan sürücüler birbirlerine balta ve balyozla saldırdı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balta ve balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı. Ardından ellerinde balta ve balyozlarla bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı. Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.