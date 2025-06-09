Gaziosmanpaşa\'da Kayıp Adamın Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 49 yaşındaki Murat Demirkıran'dan acı haber geldi. Demirkıran'ın cansız bedeni, mahallesinde yer alan metruk gecekonduda bulundu.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendisinden haber alınamayan Murat Demirkıran'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Başlatılan arama çalışmaları 4 gündür devam ederken, çevredeki vatandaşların Pazariçi Mahallesi Burcu Sokak üzerindeki terkedilmiş bir gecekondudan gelen ağır koku dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduya giren ekipler, Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgulara göre olay yerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadı. Öte yandan, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - İSTANBUL