Gaziosmanpaşa\'da çatı uçtu, otomobiller zarar gördü

Gaziosmanpaşa'da şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısı araçların üzerine düştü. Olayda 2 otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada yaşandı. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, hasar tespit çalışması başlatıldı. - İSTANBUL