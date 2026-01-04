Gaziosmanpaşa'da şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı binanın çatısı araçların üzerine düştü. Olayda 2 otomobil hasar gördü.
Edinilen bilgilere göre olay, Yenidoğan Mahallesi Sayaocağı Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada yaşandı. İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar araçların üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, hasar tespit çalışması başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3-sayfa › Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu, otomobiller zarar gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.