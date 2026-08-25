Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı
Bir kişi, eşine iş yerinin önünde ateş açtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheliyi ikna çabası sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iş yerinin önünde eşine silahla ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yerine girerek silahı başına dayayan şüpheliyi ikna etmek için müzakereci polislerin çalışması sürüyor. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı - Son Dakika
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