Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iş yerinin önünde eşine silahla ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yerine girerek silahı başına dayayan şüpheliyi ikna etmek için müzakereci polislerin çalışması sürüyor. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.