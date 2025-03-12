Gaziosmanpaşa'da Trafik Tartışması Kavga Çıkardı

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre trafikte yol verme nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Motosikletli saldırgan, servis minibüsü şoförüne saldırmaya çalıştığı ve servisi yumrukladığı anlara ait görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gaziosmanpaşa Güllü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol verme nedeniyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şahıs, motosikletten inerek servis minibüsünün peşinden gitti. İçerisinde özel eğitimli çocukların olduğu servis minibüsüne saldırmaya çalışan motosikletli genç yumruklarla camlara vurdu. Küfürler savurmaya devam eden motosikletli gencin o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde o esnada servis içerisinde bulunan hostesin ise motosikletli saldırgana defalarca uyarıda bulunduğu anlarda yer aldı. - İSTANBUL