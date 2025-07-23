Gaziosmanpaşa\'da Yangın Paniği

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın saat 02.45 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Keçeboyu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası yangının çıktığı daire ve apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. 6. kattaki dairede başlayan yangın, çatıya da sirayet etti. Yangın çevredeki mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri merdiven araçları yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yoğun müdahale sonrası yangın alt katlara ve yandaki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL