Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi

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Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından 30 bina tahliye edilmiş, 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanına yerleştirilmişti. Olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi sürerken, heyelan bölgesinin son durumu havadan görüntülendi.

22.04.2024 13:10
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Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasının ardından 30 bina tahliye edilmiş, 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanına yerleştirilmişti. Olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi sürerken, heyelan bölgesinin son durumu havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da cuma akşamı meydana gelen toprak kaymasında 30 bina tahliye edilmiş, tahliye edilen evlerde yaşayan 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirilmişti. Olay yerine ulaşan zabıta ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı. Zaman zaman olay yerine gelen vatandaşların bekleyişi ise sürüyor. Evlerin etrafının güvenlik şeridiyle çekildiği görülürken, önlem çerçevesinde evlerin doğal gaz ve elektriğinin kesildiği öğrenildi. Heyelan bölgesinin son durumu ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinin son durumu böyle görüntülendi - Son Dakika

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