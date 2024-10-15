Gaziosmanpaşa Hastane Bahçesinde Kavga ve Havaya Ateş - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Hastane Bahçesinde Kavga ve Havaya Ateş

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Gaziosmanpaşa'daki hastanede gerginlik yaşandı, havaya ateş açıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

15.10.2024 07:16
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Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde arbede: Kavga esnasında havaya ateş açıldı

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde hastane acil servisine gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi olduğu esnada acil servise gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik esnasında iddiaya göre bir şüpheli havaya silahla ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çekilen görüntüde havaya ateş açılan anlar kameraya yansıdı. Ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken çevredeki vatandaşların konuşmaları ve paniği ekrana yansıdı.

Kavgaya ilk müdahale hastane polisi tarafından yapılırken, daha sonrasında hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Şüphelilerden bazıları koşarak kaçarken polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa Hastane Bahçesinde Kavga ve Havaya Ateş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Hastane Bahçesinde Kavga ve Havaya Ateş - Son Dakika
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