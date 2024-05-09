Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı - Son Dakika
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Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa-Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uçakta bulunan 188 yolcu ve 8 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Pistte herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

09.05.2024 16:11
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Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, bulunan Gazipaşa- Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında bir uçağın patlayan lastiğiyle ilgili olarak, "184 tane yetişkin, 4 tane çocuk toplam 188 yolcu ve 8 mürettebat ile birlikte yolcuları tahliye ettik. Pistimizde herhangi bir sorun yok. Akşam 22.00 sularına doğru inşallah pistimizi tekrar uçuşa açacağız" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Gazipaşa-Alanya Havalimanında Corendon Havayollarına ait uçağın piste inişi sırasında patlayan lastiğiyle ilgili Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Altun, uçağın inişi esnasında hafif dumanların çıktığını ancak tehlikeli bir durumun oluşmadığını belirterek, "Gazipaşamıza büyük geçmiş olsun. Sabah 10.40 sıralarında Corendon Havayollarına ait uçak piste inerken lastiğinin patlaması sonucu jantın üzerinde sürüklenerek iniş gerçekleştirdi. İniş esnasında hafif dumanlar çıktı ama yangın veya daha büyük tehlike oluşturmadı. Pilotun kabiliyetiyle sağlıklı bir iniş gerçekleştirdi. 184 tane yetişkin, 4 tane çocuk toplam 188 yolcu ve 8 mürettebat ile birlikte yolcuları tahliye ettik. Pistimizde herhangi bir sorun yok. Akşam 22.00 sularına doğru inşallah pistimizi tekrar uçuşa açacağız. Şu an pist geçici olarak kapanmış durumda. Uçağımızın teknik çalışmaları için hem Ankara'dan hem Antalya merkezden ekipler geldi. Büyük geçmiş olsun. Allah kazaların beterinden korusun. Gerçekten pilotun kabiliyetiyle yaşadığı olaya rağmen iyi bir iniş gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Şu an havalimanında kimse kalmadı"

Gelen yolcuların Antalya Havalimanına yönlendirildiğini belirten Kaymakam Altun, "Bütün pasaport işlemleri, havalimanında yolcu yok. Gelen turistler otele yerleştirildi. Havalimanında az önce kalabalık vardı. Giden yolcular vardı, 12 tane seferimiz vardı burada. Gelen yolcuları Antalya Havalimanına yönlendirdiğimiz için kalabalık o yüzdendi. Yaralanma söz konusu değil. Değişik haberler söyleniyor. Gerçek bizim söylediğimiz bilgi. Şu an havalimanında kimse kalmadı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa-Alanya Havalimanında Uçak Lastiği Patladı - Son Dakika

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