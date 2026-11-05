Gazipaşa-Anamur karayolunda çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazipaşa-Anamur karayolunda çarpışan iki otomobilde 2 kişi yaralandı

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Gazipaşa-Anamur karayolunda saat 12.00 sıralarında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazipaşa-Anamur karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gazipaşa-Anamur karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ç. yönetimindeki 33 BHH 293 plakalı otomobil, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdulvahap P. idaresindeki 35 KE 3994 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü Hasan Ç. ve Abdulvahap P. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGazipaşa3. SayfaGüncelSon Dakika

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