Gazipaşa\'da 290 Asayiş Olayı Meydana Geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 Ocak-20 Şubat 2024 tarihleri arasında polis ve jandarma bölgesinde toplamda 290 asayiş olayı meydana geldi. Uyuşturucu ile mücadelede etkin rol oynayan polis ve jandarma ekipleri, bu süre zarfında 32 narkotik operasyonuna imza attı. Uyuşturucu suçundan gözaltına alınan 46 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede aynı dönemde 1'i ölümlü 63 trafik kazası meydana geldi.
Gazipaşa'da, 1 Ocak-20 Şubat 2024 tarihleri arasında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarının istatistiki verileri paylaşıldı. Kurumlardan elde edilen bilgiye göre, Gazipaşa'da jandarma bölgesinde 115, emniyet bölgesinde 175 olmak üzere toplamda 290 asayiş olayı yaşandı. İlçede huzur ve güven ortamının devamına yönelik çalışmalarına devam eden jandarma ve polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarına yenilerini ekledi. 1 Ocak-20 Şubat 2024 tarihleri arasında jandarma bölgesinde 13, emniyet bölgesinde 19 olmak üzere toplamda 32 narkotik operasyonu yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi
Narkotik operasyonlarında 401 gram esrar, 22 gram metamfetamin, bin 44 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, jandarma bölgesinde 1 adet kısa namlulu ruhsatsız silah, emniyet bölgesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 fişek olmak üzere toplamda 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
63 trafik kazası meydana geldi
Gazipaşa'da 1 Ocak-20 Şubat 2024 tarihleri arasında toplamda 63 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 9'u jandarma bölgesinde, 54'ü ise emniyetin sorumluluk bölgesinde yaşandı. İlçede 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında meydana gelen kazaların 1'i ölümlü, 39'u yaralanmalı, 23'ü de maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise, jandarma bölgesinde 17 bin 625 araç, emniyet bölgesinde 13 bin 845 araç olmak üzere toplamda 31 bin 470 araç kontrol edildi.
Motosikletlere sıkı denetim
Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştıran kolluk kuvvetleri, jandarma bölgesinde 234, emniyet bölgesinde 6 bin 11 olmak üzere toplamda 6 bin 45 motosikleti kontrol etti. Yapılan kontrollerde 378 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, 12 adet motosiklet trafikten men edildi. 1 Ocak-20 Şubat 2024 tarihleri arasında şahıslar üzerinde de denetim yapan ekipler, jandarma bölgesinde 88 bin 125, emniyet bölgesinde 13 bin 824 olmak üzere toplamda 101 bin 949 şahsın bilgilerini sorguladı. Farklı suç ve ihlallerden arama kaydı bulunan 876 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA
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