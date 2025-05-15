Gazipaşa\'da 3 Bin Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde durdurulan bir araçta 2 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ve 500 çerçeveli gözlük ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 500 kaçak güneş gözlüğü ile 500 çerçeveli gözlük ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA