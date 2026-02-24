Gazipaşa\'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Gazipaşa'da elektrikli bisikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan bisikletin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan yabancı uyruklu Irina B. ve İgor B. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Irina B. ve İgor B.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi. - ANTALYA