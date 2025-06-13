Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Gazipaşa'da Fide üretim merkezinde yangın böyle görüntülendi

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde fide üretim tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, tesis çalışanları yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Koru Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan bir fide üretim tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, tesisin içerisinde bulunan malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevlerden yükselen yoğun dumanlar Gazipaşa'nın dört bir yanından görüldü, şehir adeta gri bir örtüyle kaplandı.

Yangına anında müdahale edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 3 saat süren bir çalışma sonucunda yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Personel gözyaşlarını tutamadı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürerken, tesis çalışanları yaşananlara gözyaşlarıyla tanıklık etti. Alevlerin arasında yanan emeği çaresizce izleyen personellerin üzüntüsü dikkat çekti.

İki kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen A.D. ve G.Y. isimli iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.D. ve G.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın dronla görüntülendi

Fide üretim tesisinde çıkan yangın, havadan da görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.