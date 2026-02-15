Gazipaşa\'da heyelan yolu yuttu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar, kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından Sugözü grup yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Yoğun yağışın ardından Sugözü grup yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle özellikle Çamlıca Mahallesi–Sugözü bağlantı yolunda hasarın büyük olduğu, bazı kesimlerde yol kenarlarının tamamen oyulduğu tespit edildi.

Heyelan yalnızca ulaşımı değil, altyapıyı da etkiledi. Bölgede bulunan içme suyu hattında arızalar meydana geldiği, bazı noktalarda boruların zarar gördüğü bildirildi. Ekipler hem yol güvenliğini sağlamak hem de su hattındaki arızaları gidermek için eş zamanlı çalışma başlattı. Yetkililer, güvenlik riski nedeniyle Sugözü Grup Yolu'nun birkaç gün daha trafiğe kapalı kalacağını açıkladı.

Ekipler gece gündüz çalışıyor

Gazipaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekipleriyle koordineli şekilde bölgede yoğun mesai harcıyor. İlk etapta yola devrilen ağaçlar ve kaya parçaları temizlenirken, çöken alanlarda zemin etüdü ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Hasar gören içme suyu hattının onarımı için teknik ekiplerin sahadaki incelemeleri sürüyor.

Kaymakam Korkutata incelemede bulundu

Selami Korkutata da heyelan bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. İlgili kurumlardan bilgi alan Korkutata, yolun tamamen güvenli hale getirilmeden ulaşıma açılmayacağını ifade etti.

Ulaşım geçici olarak Çamlıca üzerinden

Yetkililer, Sugözü Mahallesi'ne gitmek isteyen vatandaşların geçici olarak Çamlıca güzergahını kullanabileceklerini duyurdu. Bölgede yağış riskinin sürdüğüne dikkat çekilerek sürücülerden dikkatli olmaları, uyarı levhalarına riayet etmeleri ve alternatif yolları tercih etmeleri istendi. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ve zemin güvenliğinin sağlanmasının ardından Sugözü Grup Yolu'nun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor. - ANTALYA