Gazipaşa\'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi üzerinde çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Kadir Y. idaresindeki 07 AER 901 plakalı kamyonet ile 2. Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkmaya çalışan İsmet S. idaresindeki 07 UZ 923 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü İsmet S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA