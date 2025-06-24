Gazipaşa\'da Konaklama Denetimleri

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yürütülen denetimlerde, otel, pansiyon, günübirlik kiralanan daireler ve küçük ölçekli konaklama tesisleri titizlikle incelendi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla konaklama tesislerine yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulama kapsamında otel, pansiyon, günübirlik kiralanan daireler ile küçük ölçekli konaklama tesisleri titizlikle incelendi. Emniyet birimleri tarafından yapılan kontrollerde toplam 47 iş yeri denetime tabi tutuldu. Denetimlerde, işletmelerin kimlik bildirimi sistemine (KBS) entegrasyonu, kayıt defterlerinin düzenli tutulup tutulmadığı, ruhsat uygunluğu ve güvenlik kameralarının çalışırlığı gibi birçok kriter detaylı şekilde kontrol edildi.

Kurallara uymayan bazı işletmelere yerinde uyarılar yapılırken, eksiklik ve ihlalleri tespit edilen tesisler kayıt altına alındı. İlgili mevzuat kapsamında bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, özellikle yaz sezonunda artan ziyaretçi sayısıyla birlikte günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı vurgulandı. - ANTALYA