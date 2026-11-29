Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, yaklaşık 100 metre aşağıda sahile uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aytap mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan 07 ALY 431 plakalı ticari aracın sürücüsü Hamza Y., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarından yaklaşık 100 metre yükseklikten sahile uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Gazipaşa Birimi sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Hamza Y. ile yolcu Fatma Y., ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.