Gazipaşa'da Kurban Pazarlarında Sahte Para ve Dolandırıcılık Uyarısı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, kurban pazarlarında satıcı ve alıcılara yönelik sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde bulunan kurban satış pazarında sahte para ve dolandırıcılık konuları hakkında satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme yaptı. Pazarda bulunan kurbanlık satıcılarını tek tek eden ziyaret eden polis ekipleri, sahte para, dolandırıcılık, tırnakçılık ve yankesicilikle ilgili satıcılara ve alıcılara uyarılarda bulundu. Satıcı ve alıcılara sahte para örneklerini gösteren ekipler, üzerinde "Mağdur Olma Dikkatli Ol" yazılarının bulunduğu bilgilendirme ve uyarı broşürlerini dağıttı.

Hırsızlık uyarısı

Kurban Bayramı boyunca olumsuz durumların yaşanmaması için kurban pazarlarında görev yapacak polis ekipleri, satıcıların mağdur olmamaları için ücretini almadıkları hayvanların alıcılara teslim edilmemesini istedi. Satıcılardan özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmalarını isteyen polis, yanlarında ya da kaldıkları yerde nakit para bulundurmamaları olumsuz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması konusunda uyarılarda bulundu. - ANTALYA