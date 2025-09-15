Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası: 3 Çocuk Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaşı küçük 3 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.(14) idaresindeki 07 BSL 348 plakalı motosiklet, Y.Ö.A.(17) idaresindeki 07 BTD 917 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri ile 07 BSL 348 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.(16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA