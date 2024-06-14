Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rasih Kaplan Caddesi üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 07 AKA 650 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada devrilen motosikletten parke zemine savrulan motosiklet sürücüsü N.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA