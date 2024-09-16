Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile bir aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Eylül tarihinde saat 13.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Gazipaşa'dan Uğrak Mahallesi istikametine seyir halinde olan Rıza Gözüküçük (58) idaresindeki motosiklete, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten asfalt zemine düşen 58 yaşındaki adam ağır yalanmıştı.

Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Rıza Gözüküçük, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Alanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veren talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA