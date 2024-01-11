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Gazipaşa'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Özlem S. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa\'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
11.01.2024 - 21:06,  Güncelleme: 21:06
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Özlem S. idaresindeki 07 BCM 026 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Özlem S. yaralandı. Kazayı görenler çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika


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