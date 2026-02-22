Gazipaşa'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Gazipaşa'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralı

Gazipaşa\'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralı
22.02.2026 23:33
Gazipaşa'da motosiklet sürücüsü Hamza A., köpeğe çarpmamak için manevra yaparken yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07 BRA 923 plakalı motosikletin sürücüsü Hamza A., aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada motosikletin devrilmesi ile yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamza A., yapılan değerlendirme sonrası ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazipaşa'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralı - Son Dakika
