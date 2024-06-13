Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

13.06.2024 15:35
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan yabancı uyruklu A.R. idaresindeki 35 AKD 546 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Berat Y. idaresindeki 07 BNP 221 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü Berat Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosiklet ise, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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