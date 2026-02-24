Gazipaşa\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde, Naile Büyükballı Anaokulu yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 UY 042 plakalı Ahmet A.'ya ait araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çevrede park halinde bulunan diğer araçlara ve binalara sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANTALYA