Gazipaşa\'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Gazipaşa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 72 ABZ 419 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol üzerinde kayan tır, bariyerlere çarparak dururken, tır sürücüsü Mehmet E. kazada yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA