Gazipaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gazipaşa\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
13.05.2026 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sebze yüklü kamyon ile motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sebze yüklü kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anamur istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Sadık Ç. yönetimindeki 33 LR 513 plakalı sebze yüklü kamyon ile Sabahat G.'nin kullandığı 07 AFN 013 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi, kamyon ise yan yattı.

Kazada kamyon sürücüsü Sadık Ç., motosiklet sürücüsü Sabahat G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yan yatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:25:49. #7.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.