Gazipaşa\'da Yangın: 1 İnek ve Buzağı Telef Oldu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesince iki katlı müstakil evin altında bulunan ahırda başlayan yangında 1 inek ve buzağı telef oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, evde de maddi hasara yol açtı.

Yangın, bugün sabaha karşı Kızılgüney Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Aktaş'a ait iki katlı müstakil evin altında bulunan ahırda başladı. Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden hane sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, yangında ahırda bulunan 1 inek ve buzağı telef oldu. Uzun uğraşların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, evde de maddi hasara yol açtı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA