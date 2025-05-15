Gazipaşa'da Zift Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Zift yüklü tankeri taşıyan tır devrildi: 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zift yüklü tankeri taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tır sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Zeytinada Mahallesi Sazak Mevkii D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali B.idaresindeki 33 ANH 428 plakalı zift yüklü tankeri taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp devrildi. Kazada tır sürücüsü Mehmet Ali B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, devrilen tırın kupa kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Tırda çıkan yangına, o sırada olay yerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri müdahale etti. Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme tahkikat başlatıldı.