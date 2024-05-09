Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı - Son Dakika
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Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı

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Antalya'nın Gazipaşa Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. Yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı. Corendon Havayollarına ait uçağın Alanya Havalimanına inişi sırasında lastik patlaması yaşandı. Panik yaşanan uçakta iniş sorunsuz tamamlandı ve yolcular tahliye edildi. Uçak, bakım için aprona çekildi. Gazipaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yolcuların sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği ve uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek bekledikleri belirtildi. Bugünkü diğer uçuşlar ise iptal edilerek Antalya'ya yönlendirildi.

09.05.2024 13:58
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Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağın yolcuları tahliye edildi

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa Havalimanında piste iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. İnişi gerçekleştiren uçaktaki yolcular güvenle tahliye edilirken uçak bakım için aprona alındı.

Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Uçak ise bakım için aprona alındı.

Kaymakamlıktan açıklama

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya'ya yönlendirilmiştir" denildi.

Gazipaşa Havalimanına inen yolcu uçağının lastiği patladı
Kaynak: İHA

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