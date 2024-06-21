Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, sahte ürünler konusunda uyarıda bulundu

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Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, internet sitelerinde ve sosyal medya üzerinden satışa sunulan ve orijinal olduğu belirtilerek piyasa değerinin çok altında satılan ürünler hakkında Gazipaşalıları uyardı.

Sosyal medya, cep telefonundaki SMS mesajları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri ve sahte alışveriş siteleri gibi sayısız yöntem kullanan siber dolandırıcılar, orijinal olduğu belirtilerek piyasa değerinin çok çok altında satılan sözde orijinal ürünleri vatandaşlara satıp kazanç elde ediyor. Konuya ilişkin bir açıklama yaparak ilçe halkını uyaran Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, orijinal olduğu belirtilerek piyasa değerinin çok çok altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğine dikkat çekti.

'Orijinalinden çok daha ucuza satışa sunulan ürünlere dikkat!' Başlığıyla yapılan uyarıda, "Çevrim içi alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları gibi dijital ortamlarda orijinal ürün olduğu iddiasıyla piyasa değerinin çok çok altında fiyatlara satışa sunulan ürünlere karşı her zaman şüpheyle yaklaşın. Ürün satın almak isteyen çok kişi olduğu iddiasıyla ilanın kaldırılması için kapora isteyen mesajlar ile ödeme talep eden kişi ya da kişilere itibar etmeyin" denildi. - ANTALYA