Gazze'de 72 saatte 5 ölü, 7 Ekim'den bu yana can kaybı 73 bin 651'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 651'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 72 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Ateşkes anlaşması kapsamında deva eden arama çalışmalarında ise 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybının bin 344'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının da 4 bin 481'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 651'e, toplam yaralı sayısının da 174 bin 592'ye ulaştığı bildirildi.