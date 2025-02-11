Gazze'de Ateşkes İhlali: 92 Ölü

3.Sayfa

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana 92 kişiyi öldürdüğünü, 822 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 822 kişinin de yaraladığı belirtildi. - GAZZE