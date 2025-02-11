Gazze'de Ateşkes İhlali: 92 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes İhlali: 92 Ölü

İsrail ordusu, ateşkesin başladığı günden bu yana Gazze'de 92 kişiyi öldürdü, 822 kişi yaralandı.

11.02.2025 23:30
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana 92 kişiyi öldürdüğünü, 822 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ediyor. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 822 kişinin de yaraladığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Filistin, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Ateşkes İhlali: 92 Ölü - Son Dakika

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