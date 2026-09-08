Gazze'de ateşkese rağmen saldırılar son 24 saatte 3 kişinin ölümüne yol açtı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, enkazdan 1 kişinin ise cansız çıkarıldı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 662'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarında daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 355'e, yaralı sayısı 4 bin 516'ya yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 662'ye, yaralı sayısı ise 174 bin 627'ye ulaştı.