İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 875'e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 434 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiği, 98 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 44 bin 875'e, yaralı sayısının 106 bin 454'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE ŞERİDİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı - Son Dakika
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