Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Aştı - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Aştı

02.08.2025 14:57
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İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 60.430'e ulaştı.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 98 can kaybının kayda geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 430'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 98 can kaybı kayıtlara geçti, bin 79 kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana toplam can kaybı 9 bin 246'ya, yaralı sayısı 36 bin 681'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60 bin 430'a, yaralı sayısı 148 bin 722'ye ulaştı.

Sözde yardım dağıtım faaliyetlerinde can kaybı bin 422'ye çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca son 24 saat içinde sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılar sonucunda 39 kişi yaşamını yitirdi, 849 kişi de yaralandı. Böylece sözde yardım faaliyetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 422'ye, yaralananların sayısı 10 bin 67'ye yükseldi.

Ölüm tuzağı

Gazze Şeridi'nde ABD-İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla 27 Mayıs'tan bu yana sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriliyor. Birleşmiş Milletlerin devre dışı bırakıldığı yardım dağıtımı, İsrail'in söz konusu yardım noktalarında gıda bekleyen Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle "ölüm tuzağı" olarak nitelendiriliyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 60 Bini Aştı - Son Dakika

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