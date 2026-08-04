Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 377'ye Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 377'ye Yükseldi

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Son 24 saatte 2 sivilin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı arttı. Ateşkes ihlalleri sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 377'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 10 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 252'ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 804'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 120'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 377'ye, toplam yaralı sayısının da 174 bin 230'a ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazze'de Can Kaybı 73 Bin 377'ye Yükseldi - Son Dakika

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